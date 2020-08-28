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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Abe'nin istifasından üzüntü duydum

Şinzo Abe'nin Türkiye ile ilişkilere önemli katkılar sağladığını belirten Çavuşoğlu, eski Japon başbakana acil şifalar diledi.

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Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Abe'nin istifasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Abe'nin istifasından üzüntü duyduğunu söyledi.

"Acil şifalar diliyorum"

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Başbakan Abe’nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum. Kendisine Türkiye-Japonya ilişkilerine sağladığı katkılar için teşekkür ediyor; acil şifalar diliyorum."

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