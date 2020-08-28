Geylan: Uzaktan eğitimle ilgili tereddütler giderilmelidir

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 31 Ağustos tarihinde başlayacak olan uzaktan eğitim süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. MEB tarafından ivedilikle öğretmenlerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini bildiren Genel Başkan Geylan “Aksi taktirde, her ilimizde hatta her okulumuzda farklı uygulamalara şahit olacağız” dedi.

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Geçen dönem uzaktan eğitim sürecinde yaşanan eksiklik ve sıkıntılara da dikkat çeken Geylan tüm öğretmen ve öğrencilerimizin ücretsiz internet hizmetinden faydalandırılması ve özellikle dezavantajlı durumdaki öğrencilerimizin mutlaka kişisel bilgisayar imkanına kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Genel Başkan Geylan açıklamasında şunları kaydetti:

"31 Ağustos’ta uzaktan eğitim başlıyor, 18 Eylül’e kadar devam edecek.

Ancak süreçle alakalı bazı tereddütler var.

Öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim sürecinde okulda olacaklar mı, yoksa evlerinden de yapabilecekler mi?

Okullarımızın tüm öğretmenlere hizmet verecek teknik alt yapısı mevcut mu?

Cumhurbaşkanlığı’nın dönüşümlü çalışma kararı 18 Eylül’e kadar okullarımız için nasıl uygulanacak?

Bu ve benzeri durumlar için çalışanlardan sıklıkla sorular geliyor, MEB’in ivedilikle açıklama yapması ve uygulama birliğini sağlaması gereklidir.

Aksi taktirde, her ilimizde hatta her okulumuzda farklı uygulamalara şahit olacağız.

İşgüzar idarecilerin ortaya çıkaracağı sorunları ise söylemeye dahi gerek yok!

Öte yandan geçen dönem uzaktan eğitim sürecinde yaşanan eksiklik ve sıkıntıların da giderilmesi gerekmektedir.

Öncelikle tüm öğretmen ve öğrencilerimizin ücretsiz internet hizmetinden faydalandırılması ve özellikle dezavantajlı durumdaki öğrencilerimizin mutlaka kişisel bilgisayar imkanına kavuşturulması sağlanmalıdır. Bu hususta hem devletin bütçe imkanları zorlanmalı ve hatta hem de gerekirse kampanyalarla toplumsal bir duyarlılık oluşturulmalıdır"