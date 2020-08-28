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MAK Danışmanlık'tan olay Kanal İstanbul' anketi! Yüzde 80 destek vermedi

MAK Danışmanlık İstanbul'da 5 bin 500 kişiye yüz yüze "Kanal İstanbul projesini destekliyor musunuz?" diye sordu. Çıkan sonucu MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat sosyal medya hesabından duyurdu.

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabı aracılığıyla Kanal İstanbul projesine ilişkin bir anket yayınladı. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gündem ve Memnuniyet Araştırması" başlıklı ankette, 'Kanal İstanbul projesini destekliyor musunuz?' sorusuna çok büyük oranda "hayır" cevabı geldi. 

MAK'ın anketi İstanbul 1. bölgede 2 bin 110, İstanbul 2. bölgede bin 585, İstanbul 3. bölgede de bin 805 olmak üzere toplamda 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşme sonucu yapıldı. Mehmet Ali Kulat, anketin 'Kanal İstanbul projesini destekliyor musunuz?' sorusuna verilen cevapları sosyal medya hesabından paylaştı. 

Yüzde 80.4 'hayır' cevabı verdi

Kulat, anket tablosunu "Eğer toplumsal bakış açısı böyle devam ediyorken, yapımında ısrar edilirse Kanal İstanbul Projesi milletin istemediğini yapmaya tarihi bir örnek olacaktır." notuyla paylaştı. Buna göre 'Kanal İstanbul projesini destekliyor musunuz?' sorusuna ankette katılanların yüzde 80.4'ü "hayır" cevabını verirken, "evet" diyenlerin oranı yüzde 7.9'da kaldı. 

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