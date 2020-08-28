Merkel Merkelliğini yaptı! Yunanistan'ı desteklemek tüm AB üyelerinin yükümlülüğüymüş

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Türkiye karşıtlığını bir kez daha gösterdi. Yıllardır Türkiye'nin AB üyeliğine taş koyan Merkel, şimdi de Doğa Akdeniz'deki Yunan şımarıklığına tam destek verip tüm AB üyelerini Yunanistan'a desteğe çağırdı.

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Berlin'deki geleneksel yaz basın toplantısında "Doğu Akdeniz konusunda tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür" diye konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da 'derinlemesine ele aldığını' belirtti.

İşte Merkel'in sözlerinden satır başları...

- AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor.

İhtilaf iki NATO üyesi arasında! Kayıtsız kalamayız

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yoğun olarak Türkiye ilişkilerini ele aldık. Bu ilişkiler çok yönlü. Türkiye, NATO müttefikidir. İhtilaf, iki NATO üyesi arasında. Bu bizi kayıtsız bırakamaz. Bu nedenle bile ittifak içindeki bu şeyleri açıklığa kavuşturmak lazım.

Erdoğan ile çok sık konuşuyoruz

* (Bir soru üzerine) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün bir görüşme öngörmüyoruz. Ancak onunla çok sık konuşuyoruz. Her zaman olduğu gibi bir görüşme olduğunda ivedilikle sizi bilgilendireceğiz.

Almanya görüş mü değiştiriyor?

Almanya, bugüne kadar Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye - Yunanistan gerginliğiyle ilgili olarak tarafsız bir konumda kalmış ve sorunun karşılıklı diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtmişti. Merkel'in yaptığı açıklama Almanya'nın konuyla ilgili politika değişikliğine gitmiş olabileceğini düşündürdü.