BIST 1.106
DOLAR 7,31
EURO 8,70
ALTIN 460,88
HABER /  GÜNCEL

Çankırı'da ambulans şoförü 4 günde koronavirüse yenik düştü

Demirören Haber Ajansı

ÇANKIRI'da koronavirüse yakalanıp durumu ağırlaşan Hasan Aslan (42), sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde hayata veda etti.

Abone ol

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan ambulans şoförü Hasan Aslan, koronavirüs hastalığına yakalandı. Aslan, 23 Ağustos'ta Çankırı Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası Aslan, durumunun ağırlaşması üzerine dün Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aslan, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesinin, Çankırı Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildiği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Olay yeri İstanbul! Gece hastanede test yaptıran 18 yaşındaki genç evinde öldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sakarya'da sağlıkçının dikkati koronavirüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi
Loic Remy, Çaykur Rizespor için Türkiye'de
Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos kutlamalarıyla ilgili yeni açıklama
YÖK, üniversitelere kayıt tarihini uzattı
Manchester City'den Messi için Barcelona'ya dudak uçuklatan teklif
Erdoğan talimat verdi! AK Parti 435 kilise ve sinagogla ilgili çalışma başlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Moussa Sow Ümraniyespor'da
Hatay'da orman yangını çıktı! Alevlere müdahale sürüyor
Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması
Bursa'da kamyonet motorsiklete çarptı! 1'i çocuk 3 ölü
Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu kamuoyuyla paylaştı
Gebze Teknik Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı
Yorumlar 1 yorum