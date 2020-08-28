Çankırı'da ambulans şoförü 4 günde koronavirüse yenik düştü

ÇANKIRI'da koronavirüse yakalanıp durumu ağırlaşan Hasan Aslan (42), sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde hayata veda etti.

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Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan ambulans şoförü Hasan Aslan, koronavirüs hastalığına yakalandı. Aslan, 23 Ağustos'ta Çankırı Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası Aslan, durumunun ağırlaşması üzerine dün Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aslan, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesinin, Çankırı Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildiği belirtildi.