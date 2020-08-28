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HABER /  EĞİTİM

YÖK, üniversitelere kayıt tarihini uzattı

Son dakika gelişmesine göre; YÖK, "Yükseköğretim kurumlarına şahsen kayıtlar 5 Eylül'e, e-kayıt işlemleri ise 6 Eylül'e kadar yapılabilecek." açıklamasında bulundu.

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YÖK, öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin “öğrencilerin lehine olacak şekilde” uzatılmasına karar verdi.

Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı.

E-kayıt işlemleri
Yeni duruma göre 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek.

Kayıt tarihi uzatıldı
Daha önceden 2020 YKS şahsen kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020' de, elektronik kayıtlar (e-kayıt) ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020' de yapılacaktı. Böylelikle e-kayıt 4 gün (02 den 06 ya), şahsen kayıt 1 gün (04 den 05’e) uzatıldı.

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