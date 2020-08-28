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Avustralya’da sifonun içinden 4 zehirli yılan bulundu

AVUSTURYA’da sifonunu çekmede zorluk yaşayan Sofie Pearson adlı kadın sifonun içinde 4 zehirli yılana rastladı.

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Avustralya’nın Queensland eyaletinin kuzeyinde yaşayan 25 yaşındaki Pearson, tuvaleti kullandığında sifonunu çekmekte zorluk yaşadı. Neden zorluk yaşadığını anlayamayan Pearson, sorununu çözmek için sifonun kapağını açtı.

Pearson, sifonun içinde 4 zehirli yılan olduğunu gördü. Gördükleri karşısında şoke olan Pearson yılanların fotoğrafını çekerek, komşusundan yardım istedi. Eve gelen arkadaşı ise yılanları sifonun içinden çıkararak, yılanlara zarar vermeden yakınlardaki bir tarlaya bıraktı.

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