Sıcak havada soğuk duş uyarısı: Kalp krizi oluşabilir

Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havada bilinçsiz yapılan soğuk duşa dikkat çekti. Özellikle kalp hastalarına dikkat çeken Boztosun, soğuk suda kalbin daha hızlı kan pompaladığını, eğer damarlarda tıkanıklık varsa kalp krizinin oluşabileceğini belirtti.

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Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp hastalarını sıcak havada soğuk duş almamaları yönünde uyardı. Prof. Dr. Bilal Boztosun, ''Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, insan vücudu sıcaklığı sabit tutmaya çalışır. Bu sıcaklığı sağlamak için vücutta çalışan pek çok uyum merkezi vardır. Başlıca düzenlemeyse vücudun kan akımını değiştirmesiyle yapılır. Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir." dedi.

"Soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur"

Soğuğa maruz kalındığında vücutta ısıyı korumak için nabız ve tansiyonun yükseldiğini, kalbin daha fazla kan pompalamaya başladığını açıklayan Prof. Dr. Boztosun, ‘’Serinlemek amacıyla aşırı soğuk suyla duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir. Eğer kalp damarlarında tıkanıklık varsa, kalp aşırı çalışmaya bağlı olarak yeterince beslenemez ve zorlanır. Sonuçta kalp krizi tetiklenebilir” uyarısında bulundu.

Sağlıklı bireylerin soğuk duş almasında sorun yok

Çok sıcak bir ortamdan ani soğuk duşa girmenin bayılmalara hatta ölüme varan olumsuz sonuçlarına dikkat çeken Prof. Dr. Boztosun, sözlerini şöyle tamamladı: