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İçişleri Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Kağızman'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne karşı düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

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