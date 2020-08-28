İçişleri Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Kağızman'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne karşı düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Kars Kağızman'da kahramanlarımız,— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 28, 2020
1️⃣'i Turuncu,
2️⃣'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5️⃣ teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi
Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin
Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz