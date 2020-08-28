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Otomobil sahiplerine iyi haber! Benzine indirim geliyor

Benzin fiyatları için indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 15 kuruş indirim bekleniyor.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) önceki gün yaptığı açıklamada 27 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 21 kuruş zam geldiğini duyurmuştu.

Bugün de otomobil sahiplerini sevindirecek haber son dakika olarak duyruldu. Alınan son bilgilere göre bu geceden itibaren benzine 15 kuruş indirim geliyor.

Zam sonrası benzin fiyatları...

Zam sonrası Ankara'da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lir, İstanbul'da 6,64 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,70 liradan 6,91 liraya yükselmişti.

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