Beyoğlu'nda apart otelde ceset paniği

İSTANBUL Beyoğlu'nda apart otelde yaşadığı belirtilen Murat Coşkun (33), kaldığı dairede ölü bulundu. Soruşturma sürerken ölüm nedenini otopsi ortaya çıkaracak.

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Çukur Mahallesi, Yeniçeri Ağası Sokak'ta bulunan apart otelde yaşayan Murat Coşkun'dan iki gündür haber alamayan yakınları otele gelerek durumu çalışanlara bildirdi. Coşkun'un arkadaşları kapıyı açarak içeri girdi. Murat Coşkun'u hareketsiz halde bulan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Durumu nöbetçi savcıya bildiren polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenaze aracına alınan ceset ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.