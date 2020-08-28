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Şehirleri kana bulayacaklardı! Bombacı hainler Adana'da tutuklandı

ADANA'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan PKK'lı terörist ile aynı soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

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Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırlarındaki bölgede, 15 Ağustos'ta şüphelinin patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeyle eylem hazırlığı yaptığı bilgisi alındı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, bilgi üzerine operasyon başlattı. Operasyonda 2 kişinin içinde bulunduğu şüpheli araç durduruldu. Aracın arka tarafında siyah çanta bulunması üzerine olay yerine hemen uzman ekip çağrıldı.

Uzman ekiplerce yapılan çalışma sonucu çanta içinde 17,5 kilo, yol kenarında ise toprağa 2 paket halinde gömülü 18 kilo 150 gram TNT-RDX karışımlı toz halinde patlayıcıyla ele geçirildi. 

8 bin 500 euro, bin 900 TL ve bir altın kolye bulundu
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu öğrenilen Bekir Kudak'ın kendisini Suriye'den 'Kobanili Haco' olarak tanıttığı ve üzerinde 'Haco Haco' yazılı sahte Geçici Koruma Kimlik Belgesiyle ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir hücre evinde kaldığı saptanan teröristin evinde yapılan aramada 8 bin 500 euro, bin 900 TL ve bir altın kolye bulundu.

7 eylemlik malzeme
Ayrıca Bekir Kudak'a yardım ve yataklık yapanları yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri,  Batman, Mardin ve Adana'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 5'i Suriyeli 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler yaptığı çalışmada ele geçirilen patlayıcının 7 ayrı eylemde kullanılacak büyüklükte olduğunu saptadı. Emniyette sorguları tamamlanan Bekir Kudak'ın aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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