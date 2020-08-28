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Aydın'da 65 yaş üstüne yasak geldi!

AYDIN'da 65 yaş ve üstünün toplu taşıma kullanması ile ilgili yeni kararlar alındı. Buna göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşımanın yoğun olduğu saat 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 arasında koruma maksatlı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmamasına karar verildi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Aydın'da 65 yaş ve üstünün toplu taşıma kullanması ile ilgili yeni kararlar alındı.

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi Kararı ile Aydın'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşımanın yoğun olduğu saat 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 arasında koruma maksatlı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmamasına karar verildi.

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