Feci kaza! TEM'de kamyonet takla attı: 1'i ağır 3 yaralı var

TEM'de aşırı hız yaptığı iddia edilen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüjdeki bariyerlere vurarak takla attı. Bariyerlerin üstünde ters dönen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

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TEM Beykoz Kavacık Köprüsü'nün altında Ankara yönünde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana eldi. İddiaya göre Ertuğrul D.'nin kullandığı 16 AGB 347 plakalı mobilya montaj malzemesi yüklü kamyonet TEM Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki işaret levhalarına çarptı.

Aşırı hızlı olduğu öne sürülen kamyonet orta refüjdeki bariyerlere de çarparak takla attı. Bariyerlerin üzerinde ters dönen kamyonette bulunan sürücü Ertuğrul D. İle Yasin Ş. yaralandı. Kamyonetin içinde fırlayarak drenaj kanalına düşen Harun Şener ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Harun Şener'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.







Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. Kazanın olduğu Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken trafik üç şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.