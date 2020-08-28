Kabineden bir Fahrettin Koca daha çıktı Kübra Par o ismi açıkladı

Habertürk yazarı Kübra Par, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Fahrettin Koca gibi geniş kitlelerce sevilecek isim olma yolunda ilerlediğini yazdı.

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Türkiye halkına ve ekonomisine yıllar sonra nefes aldıracak keşfe imza atan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündemdeki yerini koruyor.

Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın petrol ve doğalgaz arama çalışmasını devralan ve Karadeniz'de tarihi keşifte pay sahibi olan Dönmez ekranlara konuk oluyor.

Habertürk yazarı Kübra Par, bugünkü köşe yazısında Dönmez'in konuşmalarından yola çıkarak "Kabineden bir Fahrettin Koca daha çıkabilir" dedi. İşte o yazı:

Gerçekçi ve temkinli cümleler

Üzerinde büyük keşif yapmış olmanın verdiği abartılı bir kibir hali yok. Neşeli, gerçekçi ve temkinli cümlelerle anlatıyor Karadeniz’de bulunan gazın hikâyesini.

Ayağa kalkıp haritada teknik bilgiler anlatırken adeta işini seven bir öğretmen gibi.

Hamasi tepkiler vermiyor

Eleştiriler sorulduğunda hamasi tepkiler vermiyor. Büyük siyasi laflar etmiyor, hayali düşmanlar yaratmıyor.

Muhalefet partilerine destekleri için teşekkür ediyor

“Bu keşif 83 milyon için” diyor, muhalefet partilerine destekleri için teşekkür ediyor. Rahat ve samimi bir havası var, güven veriyor.

Türkiye doğalgaz değil bir bakan daha keşfetti

Siyasetçi övmek pek tarzım değildir ama başıma bir şey gelmeyecekse, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ekranlarda izledikçe “Türkiye sadece doğalgaz keşfetmedi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sonra geniş kesimlerin sevebileceği bir bakan daha keşfetti galiba” diyorum.