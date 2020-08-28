BIST 1.109
DOLAR 7,35
EURO 8,73
ALTIN 458,82
HABER /  YEREL

Ümraniye'de 2 kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı

ÜMRANİYE'de 2 kişi arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, taraflardan biri belinden çıkardığı silahla, diğer kişiye ateş ederek kayıplara karıştı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, silahlı şüpheliyi arıyor.

Abone ol

Olay, saat 01.00 sıralarında Çamlık Mahallesi İkbal caddesindeki bir kafenin önünde yaşandı. Kafeden çıkan 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Karşılıklı yumruklaşmaların yaşandığı kavgada, şahıslardan biri belinden çıkardığı silahla diğer kişiye ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Ö.K.'ye isabet etti. Ö.K., kanlar içinde kalarak yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ö.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi de, çevrede delil toplayıp yerdeki boş mermi kovanlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ö. K.'yı silahlı şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir asker şehit oldu
Bakan Albayrak'tan kimler rahatsız?
Kadınların koronavirüse karşı daha güçlü olmalarının sırrı
Fox TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal'dan yeni mesaj
Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos paylaşımı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (27 Ağustos 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu
Donald Trump, Cumhuriyetçi Partinin başkan adaylığını resmen kabul etti
İngiltere'de karantinada olması gereken kişi uçakta yakalandı
Trump yönetimi 150 milyon "hızlı Kovid-19 testi" satın alacak
İstanbul Valiliği saat verip uyardı! Kavrulacağız
Sivas'ta kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 24,50 TL ama kimse toplamıyor
Yorumlar