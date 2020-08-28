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Kartal'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

KARTAL'da aşırı süratli olduğu iddia edilen ve ehliyeti bulunmayan motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı. Otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

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Mehmet Tek (42) kullandığı 34 GY 5271 plakalı motosikletin kontrolünü aşırı hız nedeniyle kaybetti. Yan yatan motosiklet yaklaşık 50 metre kayıp sürüklenerek yol kenarında park halindeki 34 KU 317 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Mehmet Tek, otomobilin altına girerek sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri, otomobilin altında sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kask takmayan sürücü başından aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Ambulans ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Tek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, yapılan incelemelerde kask takmayan sürücünün, ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Arabanın altından çıkardık ama durumu iyi değildi"

Kazayı görerek yardıma koşan kişilerden Mehmet Sağlam, "Arkadaşın şuradaki kokoreççide kokoreç yediğini gördük. Oradan da motora bindi. Hızla virajı alamadan şurada frene bastı, kayarak direkt aracın altına girdi. Zaten çevredeki arkadaşlar, herkes yetişti. Ambulansı aradık geldi. Aracın altından çıkardık ama durumu iyi değildi. Kask takmadığı için kafası ortadan ikiye ayrılmıştı" şeklinde konuştu.

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