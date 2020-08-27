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Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kaçıracak olması tam 10 yıl sonra bir ilki yaşatacak. Sarı kırmızılılar, 2010/11 sezonundan bu yana ilk kez yeni sezonun ilk maçına Uruguaylı file bekçisi olmadan çıkacak.

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Galatasaray'da şimdiden adını tarihe altın harflerle yazdıran Fernando Muslera, yaşadığı sakatlıktan dolayı önümüzdeki sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.

Yabancı kontenjanı sebebiyle sezonun ilk bölümünde lisansı da çıkarılmayacak olan Uruguaylı kaleci, 2011'de başlayan Galatasaray kariyeri boyunca Süper Lig'de hiçbir ilk maçı kaçırmadı. Galatasaray, böylelikle tam 10 yıl sonra Muslera'dan yoksun sezona giriş yapacak.

Aykut Erçetin ile sezonun ilk maçını oynamıştı
Sarı kırmızılılar, en son 2010/11 sezonunun ilk maçına yedek kaleci Aykut Erçetin ile çıkmıştı.

Ya Fatih ya da Okan
Sarı-kırmızılılarda Muslera'nın yokluğunda ise Fatih Öztürk ile Okan Koçuk arasında rekabet var. İki isim de bu süreçte kendilerini gösterip kalemin sahibi olmak istiyor.

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