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Oscar Cabezas, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattına bir takviye yaptı. Sarı kırmızılı kulüple anlaşan 23 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Oscar Cabezas'ın imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili Kolombiya'dan sıcak haberler geliyor. Kolombiya'da önemli kaynaklar, kadrosunda Luyindama, Emin Bayram, Marcao ve Ahmet Çalık'ı barındıran Galatasaray'ın, Arjantin'de Rosario Central forması giyen defans oyuncusu Oscar Cabezas ile anlaştığını yazdı. Cabezas'ın İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi.

Altyapı milli takımlarında oynadı
Cabezas, 3 Şubat'ta takımıyla ilk maçına çıktı ve 7 Nisan'da Belgrano'ya karşı profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

Genç futbolcu, aynı zamanda Arjantin'deki 2013 Güney Amerika 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda üç ödül kazanarak Kolombiya'yı U17 seviyesinde temsil etmişti.

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