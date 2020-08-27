Altın fiyatları için çılgın tahmin gram altın 600 lira olacak deniyor

Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için çılgın rakamlar söyleniyor. Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmacı'dan bomba bir tahmin geldi ve 'gram altın 600 lirayı görebilir' dedi.

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Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı, altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Korona virüsün ikinci dalgası söylentilerinin başlamasıyla birlikte altının 515’li rakamları gördüğünü belirten Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmacı, “Şu an biraz daha düştü. Aşı söylentileri, diğer haberler, ekonomideki verilerin biraz daha düzelmesiyle altın fiyatlarında biraz daha gerileme oldu. Ancak bizim izlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla ikinci dalganın hem ülkemizde hem de yurt dışındaki tüm ülkelerde devam etmesi hasebiyle altın fiyatlarında yükselişin tekrar olacağı kanaatindeyiz.

"Uzun vadede yatırım yapılır"

Şunu de belirtmek istiyorum ki, altın fiyatlarını hiç kimse günü birlik düşünmesin. Altına yatırım, uzun vadede olan ve günlük yatırım yapılacak bir şey değildir. Özellikle 6 aylık veya bir yıllık bir süreçte altın yatırımı, her zaman yatırımcısına kazandırmıştır” dedi.



“515’li rakamları gördük, o rakamların üstüne kesinlikle çıkacak”



Altının gördüğü rakamları mutlaka geçtiğine dikkat çeken Başkan Çakmacı, “Yani 515’li rakamları gördük, o rakamların üstüne kesinlikle çıkacak. Bunun hangi tarihte olacağını kestirmemiz mümkün değil. Karmaşık ortamlarda, ülkelerin ekonomik savaşları, savaş ve terör olayları, diğer olaylar altın fiyatlarında etkin rol oynuyor. Yaz sezonu itibariyle, malumunuz düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin olduğu bir dönem. Ancak virüsten dolayı vatandaş da bu merasimlere gitmiyor. Gitmediği için de ister istemez talep azaldı. Gurbetçi çekildi. Bu süreçte altına 10-15 günlük bir talep oluştu ama sonrasında tamamen bitti. Talep şu an sıfır noktasına gelmiş diyebilirim” şeklinde konuştu.



“Altında 600’lü rakamlar söylenmeye başlandı”



Altın fiyatlarının yükselmesi sonrasında vatandaşın gram altına yöneldiğini aktaran Çakmacı, “Bir çeyrek altının 800 lira gibi rakamlara ulaştığı dönemde gelir düzeyi düşük vatandaş alamıyor. Bu da vatandaşın alım gücünü düşürdü." dedi bomba bir tahminde bulundu:

Yıl başına kadar altın fiyatlarının 500’lü rakamları geçin dilimiz bile söylemek istemiyor. Görüntü gösteriyor ki altın fiyatlarının eski seviyeleri geçeceği hatta ve hatta 600’lü rakamları göreceği söylenmeye başlandı