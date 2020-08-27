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Alman Savunma Bakanı'nın mikrofonu açık kaldı Türkiye sözleri ifşa oldu

ALMANYA Dışişleri Bakanı Maas, Doğu Akdeniz geriliminde arabuluculuk için Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret etmişti. Görüşmelerin nasıl geçtiği Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in mikrofonu açık kalınca ortaya çıktı. Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Karrenbauer, "Görüşmeler nasıl gitti?" sorusuna, “Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu” ifadesini kullandı.

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Almanya, son haftalarda tırmanan gerilimi sonlandırmak için arabuluculuk çalışmalarını hızlandırmış ve önceki gün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Atina ve Ankara’da temaslarda bulunmuştu.

Bu hamle uluslararası kamuoyunda pozitif bir gelişme olarak lanse edilirken dün akşam Almanya’nın başkenti Berlin’de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi.

Mikrofonları fark etmediler 

Kritik zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortaya açıktı.

Josep Borrell, mikrofonların açık olduğunu bilmeden Almanya’nın arabuluculuk çabalarını Alman Savunma Bakanı’na sorunca, Kramp-Karrenbauer çok net açıklamalarda bulundu.

Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell’in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, “Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu” ifadesini kullandı.

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