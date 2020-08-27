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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

TikTok’un CEO'su Kevin Mayer istifa etti

ÇİN merkezli sosyal medya platformu TikTok'un CEO'su Kevin Mayer görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Mayıs ayında TikTok'un CEO'su olarak göreve başlayan Kevin Mayer istifa ettiğini açıkladı. 

Mayer istifasını çalışanlara gönderdiği mektup ile açıkladı. Mektupta Mayes şu ifadeleri kullandı: 
  
"Siyasi ortamın keskin bir şekilde değiştiği son haflarsa, kurumsal yapısal değişikliklerin neleri gerektireceği ve bunun, TikTok'un küresel rolü için ne anlama geldiği konusunda düşünme fırsatı buldum. Çok yakında bir çözüme ulaşmayı umduğumuz için, şirketten ayrılmaya karar verdiğimi hepinize bildirmek istedim."  
  
Mayıs ayında TikTok'un CEO'su olan Mayes TikTok'un sahibi olan  ByteDance'in de COO'su olarak görev yapıyordu. 
  
Mayes TikTOk'a transfer olmadan önce ABD'li Disney'in yayın hizmetlerinin başında bulunuyordu. 

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