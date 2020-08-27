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Doğu Akdeniz'de 4 ülkeden ortak tatbikat! 6 Yunan F-16 savaş uçağı da katıldı

DOĞU AKDENİZ'de; Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve Fransa’nın ortak düzenlediği tatbikata, 6 Yunan F-16 savaş uçağının katıldığı belirtildi.

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Girit adasının güneyinde gerçekleşen ve üç gün sürecek olan ortak askeri tatbikata, altı adet Yunan F-16 savaş uçağının da katıldığı aktarıldı.

Girit’ten havalanan savaş uçakları, Kıbrıs’ta bulunan iki F-16 ve Fransız Rafale’lerine katıldı. Savaş uçaklarının tatbikatın ardından Girit’e döndüğü belirtildi.

Türkiye tarafından Kıbrıs'a giderken görüldü

Ekathimerini’ye açıklama yapan güvenilir kaynaklara göre, altı Yunan jeti Türk tarafından Kıbrıs'a giderken görüldü. Kaynaklar, geri dönüş sırasında uçakların engellemeyle karşılaştığını ancak bunun başarısız olduğunu aktardı.

Tatbikat, Atina’daki Savunma Bakanlığı merkezinde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros tarafından da yakından takip ediliyor.

Tatbikat adını Yunan tanrıçasından alıyor

Öte yandan tatbikata 'Eunomia' adı verildi. Tatbikat, bu adı, Yunan Mitolojisi'nde Themis ve Zeus'un çocuğu olan, hukuk ve düzeni temsil eden tanrıçadan alıyor. Tatbikat, Yunan silahlı kuvvetlerinin hazırlık durumunu gösterdiği için büyük bir başarı olarak görülü

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