Putin günler sonra açıkladı ABD ve Ukrayna istihbaratının işiydi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’ta Temmuz ayı sonunda Wagner paralı askerlerine mensup 33 kişinin yakalanmasının, ABD ve Ukrayna istihbarat teşkilatlarının ortaklaşa düzenlediği bir komplo olduğunu söyledi.

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Rusya devlet televizyon kanalı Rassiya-24’e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'ta yaşanan Wagner krizine yönelik açıklamalarda bulundu.

Putin, söz konusu 33 kişinin, komployu düzenleyenler tarafından Belarus’a sürüklendiklerini ifade ederek," Bu kişiler, Belarus üzerinden Latin Amerika ülkelerine gönderilecekleri belirtildi, ve onlara, o ülkelerde tamamen yasal şekilde çalışma vaadedildiği" diye konuştu.

Ukrayna ve ABD'nin parmağı var

Bu operasyonun Belarus’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen öncesine denk getirildiğini kaydeden Putin, böylelikle bu kişilerin Belarus cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında ülkeyi karıştırmak için gelen özel bir birlikmiş gibi lanse edildiğini kaydetti. Putin, Belasrus’ta Temmuz ayı sonunda Wagner paralı askerlerine mensup 33 kişinin yakalanmasının, ABD ve Ukrayna istihbarat teşkilatlarının ortaklaşa düzenlediği bir komplo olduğunu söyledi. Putin işin içinde ABD ve Ukrayna'nın parmağı olduğunu ileri sürdü.

Neler yaşanmıştı?

Belarus makamları, Temmuz ayının sonlarında, başkent Misnk yakınlarındaki bir sanatoryumda, Rus savaşçı şirketi Wagner’e bağlı 33 paralı askerin yakalandığını ve bunların, Belarus’taki seçim ortamında ülkeyi karıştırmayı amaçladıklarını söylemişti. Olay, Rusya ile Belarus arasındaki en büyük krizin yaşanmasına neden olmuştu. Belarus yönetimi, daha sonra bu kişileri Rusya’ya teslim etti.