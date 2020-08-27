İYİ Parti'den bomba korona iddiası! '18 ölüm dedikleri gün Malatya'da 28 ölüm vardı'

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray'dan tartışma çıkaracak koronavirüs açıklaması. Çıray, "25 Ağustos'ta Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir" iddiasında buludu.

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İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, koronavirüsle mücadele süreci ve günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosuyla ilgili yeni bir tartışma başlattı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka tablosunu eleştiren Aytun Çıray, "25 Ağustos'ta Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir" dedi.



İktidarın sağlık yerine ekonomiyi tercih ettiğini, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirten Çıray, kamuoyuna açıklanan verilerin çelişkili olduğunu söyledi. Daha önce Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı da yapmış olan Çıray, il sağlık müdürlükleri ve bakanlık tarafından paylaşılan verilerin birbirini tutmadığını söyledi.

Türkiye'yi Covid-19 açık hava hastanesine çevirdiler

Covid-19 salgını yeteri kadar azaltılmadan birçok ekonomik ve sosyal faaliyetin önünün erken açılmasının “Türkiye’yi Covid-19 açık hava hastanesine çevirdiğini” söyleyen Çıray’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Kurban Bayramımızda turizmi teşvik edecek kararlar alınmıştır. Bununla kalmayan AKP iktidarı 18 yıllık beklemeden sonra zaten ibadete açık olan Ayasofya’yı tekrar ibadete açarken binlerce insanı bir araya getirmiştir. Daha da önemlisi resmi olarak 900 binin üzerinde Covid-19 hastası bulunan Ruslara Türkiye’nin kapıları açılmış ve salgının bulaşma riski artırılmıştır."

Nisan ayı başındaki sayıların üzerine çıktık

Bugün itibarı ile sahadan aldığımız bilgilere göre entübe ve yoğun bakım hasta sayıları Nisan başındaki sayıların üzerindedir. Yeni vaka artış oranı günde yüzde 20’lere kadar ulaşmıştır.

Covid-19 yazılan ölüm raporları iade ediliyor

Meslektaşlarımın başının derde girmemesi içi yayınlayamıyorum ancak ölüm sebebine COVID yazılmış vefat raporlarından iade edilenler mevcuttur. Gaziantep’te sadece bir mezarlığa bir günde COVID-19 pozitif olan tam sekiz kişi defnedilmiştir.

Açıkladıkları Covid-19 rakamlarını 10'la çarpın

Doktorlara nefes darlığı, solunum yetmezliği ve yutkunma güçlüğü olmayan COVID-19 pozitif hastaları yatırmamaları, evlerinde takip etmeleri talimatı verilmiştir. Yani açıklanan rakamları 10 ile çarpmak daha doğru olacaktır. Bunun yanında SGK özel hastanelere para ödememeye başlamıştır.

Sadece Malatya'da 28 ölümün olduğu gün...

25 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir. Gerçeklerin gizlenmesi mümkün olmadığına göre bu şeffaflık dışı yöntem derhal terk edilmelidir.