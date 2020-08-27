ABD'li bilim insanlarından koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak

ABD'li bilim insanları, obez kişilerin koronavirüsten ölme olasılığının yüzde 48 daha yüksek olduğunu ve bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olması nedeniyle bir aşının onlar üzerinde işe yaramayabileceğini açıkladı.

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Yapılan araştırmaya göre, sağlıklı kilodaki insanlara kıyasla obez kişilerin Covid-19’dan ölme olasılığı yüzde 48 daha fazla. Araştırmaya göre, tıbbi verileri inceleyen bilim insanları, aşırı kilolu olmanın hastaneye yatırılma riskini iki kattan fazla artırdığını ve aşırı kilolu kişilerin yoğun bakıma yatma olasılıklarının yüzde 74 daha fazla olduğunu buldular.

Bilim insanları, aşırı kilolu kişilerde daha yaygın olan kandaki aşırı şeker ve kan damarlarındaki şişliğin bağışıklık hücrelerini engellediğini ve bunun da kilolu kişilerin enfeksiyonla savaşamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Aşı aşırı kilolu kişilerde işe yaramayacak

Ayrıca, vücutlarının ağırlığı nedeniyle ventilatörlerin çalışmadığı bu yüzden aşırı kilolu kişilerin yoğun bakımda tedavi edilmelerinin de daha zor olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, bir aşının aynı nedenlerle aşırı kilolu kişiler üzerinde işe yaramayabileceği konusunda uyardı. Dünya Bankası tarafından görevlendirilen araştırmacılar, aşının işe yaramayacağını gösteren hiçbir şey olmadığını, ancak bilim insanlarının aşının daha az etkili olabileceğinin farkında olması gerektiğini söyledi. Uyarının, Chapel Hill'deki Kuzey Karolina Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından obezite ile Covid-19 komplikasyonları arasındaki bağlantıyı araştıran bir makalede yapıldığı ifade edildi.