Jeff Bezos, Bill Gates’e fark attı! Net serveti 200 milyar doları aştı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Bill Gates’e 90 milyar dolar fark atarak 200 milyar dolar servete ulaştı.

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Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos, özellikle koronavirüs döneminde internet alışverişlerinin bir hayli artması nedeniyle servetine servet katmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay, bir günde 13 milyar dolar kazanarak bir günde servetini en çok artıran insan rekorunu kıran Bezos, yeni bir rekora daha imza attı.

Jeff Bezos'un serveti 200 milyar doları aştı

Geçtiğimiz çarşamba günü Amazon'un hisselerinin yüzde 2 artmasıyla, 4.9 milyar dolar daha kazanan Bezos, toplam servetini 204 milyar dolara kadar çıkardı.

Amazon CEO'su, 204.6 milyar dolarlık servetiyle en yakın rakibi Bill Gates'e 90 milyar dolarlık fark attı.

Bezos’un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates ise 116 milyar dolarlık bir servete sahip.

Pandemi, ABD'li milyarderlere yaradı

Amerikalılar Vergi Adaleti ve Politika Çalışmaları Enstitüsü'nün Mayıs 2020'de yayınlanan raporuna göre ABD'li milyarderler, korona döneminde servetine servet kattı.

Söz konusu rapora göre Amerikalı milyarderler, pandemi süresi boyunca 434 milyar dolar kazandı.

1 Ocak’ta net serveti kabaca 115 milyar dolar olan Bezos, aradan geçen 8 aylık süreçte servetine 90 milyar dolar daha eklemeyi başardı.