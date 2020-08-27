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Berat Albayrak açıkladı! Bir bakan beni tehdit etti cevabını aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupalı mevkidaşı tarafından tehdit edildiğini söyledi.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, NTV yayınına katılan Berat Albayrak'ın kuliste bir Avrupalı mevkidaşı tarafından tehdit edildiğini söylediğini belirtti.

Bu tehdidi duyunca gözlerinin fal taşı gibi açıldığını söyleyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Birebir sözlü, imalı tehdit edilmiş bir bakanım"

Enerji savaşları tehditlere, darbelere, işgallere varan sert mücadelelere sahne oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Ben bir Batı ülkesinde muhatabım tarafından birebir sözlü, imalı tehdit edilmiş bir bakanım' deyince yine gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Nasıl yani? Berat Albayrak o kadar sıradan bir şey anlatıyor gibiydi ki sözlerini açmasını istedik.

"Batı’nın büyük devletlerinden birinin Enerji Bakanı"

'Ne zaman oldu' diye sorduk. 'Enerji Bakanlığım döneminde' dedi. Israrlı sorularımız üzerine, o şahsın Batı’nın büyük devletlerinden birinin Enerji Bakanı olduğunu söyledi.

'Orada ona gereken cevap verildi. Ama bunları ileride yazmamız lazım. Nesiller bunu bilmeli' dedi. Aynı kanaatteyim.

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