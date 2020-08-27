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Mersin'de tartıştığı babasını yol ortasında öldürdü! Dehşet anlar kamerada

Kan donduran görüntülerin adresi bu kez Mersin... Nevrez Türkmen adlı şahıs tartıştığı babasını yol ortasında acımasızca öldürdü. Babasını defalarca bıçaklayarak öldüren katil şahıs tutuklandı.

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Mersin'de tartıştığı babasını önce evde sonra kaçtığı yol ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı tutuklanarak hapse yollandı. Çevre iş yerlerinin kaydettiği görüntüleri izleyen adeta dehşete düştü.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşayan ve devlet kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hayrettin Türkmen, babası Nevrez Türkmen ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin Türkmen, evden aldığı bıçakla babasını bıçakladı.

Oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden çıkan Nevrez Türkmen, Uğur Mumcu Caddesi'ne doğru koştu.

Sokak ortasında bıçaklamaya devam etti 

Kanlar içinde kalan babasını takip eden oğlu cadde üzerinde babasını defalarca bıçaklamaya devam etti. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, Hayrettin Türkmen'i durdurmaya çalışırken, baba Nevrez Türkmen ise yere yığıldı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınan Nevrez Türkmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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