BIST 1.106
DOLAR 7,35
EURO 8,68
ALTIN 458,53
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası Başkanı Uysal da Jackson Hole toplantılarına katılacak

Merkez Bankası (TCMB), Fed’in Jackson Hole toplantılarına Başkan Murat Uysal’ın da katılacağını açıkladı.

Abone ol

Her yıl Kansas City Fed’in Jackson Hole, Wyoming’de düzenlediği Jackson Hole Sempozyumu koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl sanal ortamda başlıyor.

NTV’nin haberine göre iki gün sürecek toplantıda dünyanın önde gelen merkez bankalarından temsilcilerin, akademisyenlerin ve ekonomistlerin katkılarıyla sunum ve panel oturumlarının gerçekleştirileceği sempozyumda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da katılımcı olarak yer alacak.

Kimler konuşma yapacak?

Fed Başkanı Jerome Powell, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) baş ekonomisti Philip Lane de bir konuşma yapacak.

Gelecek 10 Yıla Seyir: Para Politikasına Yansımalar

Bu yıl “Gelecek 10 Yıla Seyir: Para Politikasına Yansımalar” başlığı ile düzenlenecek sempozyumda sunum ve tartışmaların yanı sıra koronavirüs döneminde merkez bankacıların karşılaştığı zorluklar ve virüsün dünya ekonomisine etkilerini ele alan bir dizi akademik çalışma sunulacak.

Powell'ın konuşması Perşembe günü Washington saati ile 09.10'da, Türkiye saati ile 16.10'da gerçekleşecek. Powell, bu konuşmasında Fed'in uzun süredir beklenen para politikası çerçeve gözden geçirmesini ele alacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ayasofya'ya artık başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Roberto Carlos Fenerbahçe için Eran Zahavi'yle görüştü
Çocuk kitabında tecavüz hikayesi skandalı! Gül ve Düşün yazarı Musa Dinç'e sert tepki
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Fatih Altaylı'dan olay yaratan yazı: Maskesiz gezenler 'sağlık teröristi'
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve yeni NAVTEX ile ilgili açıklama
Alman Savunma Bakanı'nın mikrofonu açık kaldı Türkiye sözleri ifşa oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Avustralya'nın soruşturma çağrısı sonrası Çin'den 'Brütüs' benzetmesi
Fuat Oktay: Terörist Tarrant'a verilen cezayla adalet tecelli etti
Esenler'de maskeli 4 şüpheli 11 kilo altını gasp etti
Gümüşhane'de feci kaza! Uzman onbaşı hayatını kaybetti
İzmir'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım yıl sonuna kadar devam edecek
Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal'ın yerine FOX ana haberi sunacak
Yorumlar