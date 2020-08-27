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Gümüşhane'de feci kaza! Uzman onbaşı hayatını kaybetti

GÜMÜŞHANE’nin Şiran ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, tarlaya devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce (25) hastanede hayatını kaybetti.

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Şiran Yeşilbük Jandarma Karakolunda görevli, Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin kullandığı 35 ABY 455 plakalı otomobil, Dumanoğlu mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan İnce, ambulansla Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce kurtarılamadı.

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