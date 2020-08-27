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Rolls Royce yılın ilk yarısında 7 milyar dolar zarar açıkladı

Otomobil motorlarının yanısıra uçak motorları da üreten Rolls Royce, yılın ilk yarısında 7 milyar dolar zarar açıkladı.

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Rolls Royce, koronavirüs krizinden dolayı jet yolcu uçaklarının kızağa çekilmesiyle birlikte, ilk 6 ayda rekor gelir kaybı yaşadı ve kötü gidişatı durdurmak için varlıklarından bir kısmını satmayı planlıyor.

Rolls Royce yaptığı açıklamada, şirketin vergi öncesindeki 7 milyar dolarlık zararının, satışlar düşerken döviz hedge'lerini durdurmak için yapılan ödemeden ve aynı zamanda şirketin ana jet motor biriminin değerinin düşürülmesinden dolayı kabardığını kaydetti.

Şirket, varlıklarının Spanish ITP Aero’ya satışından 18 ay içerisinde 2 milyar sterlin elde etmeyi planladığını belirtti.

Rolls Royce, şirketin uzmanlaştığı geniş gövdeli uçak talebini uzun yıllar baskılaması beklenen krizle beraber, fabrikalarını kapatmaya ve eleman çıkarmaya başladı.

CEO Warren East yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 4.000 kişinin işten çıkarıldığını, 9.000 kişinin daha işten çıkarılma potansiyeli olduğunu belirtti.

“Yeniden yapılanma için, sivil havacılık organizasyonlarımızı yeniden düzenlemeyi de içeren, çok ciddi değişiklikler yaptık” diyen East, “Zor kararlar şirketin maliyet tabanını ciddi derecede düşürecek” diye ekledi.

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