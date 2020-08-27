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ÖSYM Başkanı Aygün'den 'DGS' açıklaması: Eğitim bilgilerinin onaylanması gerekiyor

Demirören Haber Ajansı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarını ilgilendiren açıklama yaptı. Adayların değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden seçerek onaylamaları gerektiği belirtildi.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinizi YÖKSİS’den kontrol etmeniz ve değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istediğiniz eğitim bilginizi ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden seçerek onaylamanız gerekmektedir" dedi.

Halis Aygün'ün DGS paylaşımı:

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