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Bursa'da '30 Ağustos' röportajları izleyenleri duygulandırdı

Demirören Haber Ajansı

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin, '30 Ağustos Zafer Bayramı' sebebiyle yaptığı sokak röportajı, duygu dolu anlara tanıklık etti. Vatandaş, sorulan '15 bin 55 sayısı sizin için ne ifade ediyor?' sorusuna çeşitli cevaplar verip sayının Kurtuluş Savaşı’ndaki şehitlerin sayısı olduğunu öğrenince duygu seline kapıldı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir ekip, sokaktaki vatandaşlara ‘15 bin 55 sayısı sizin için ne ifade ediyor?’ sorusunu sordu. Sorulan soruya vatandaşlar ise ‘bir şehrin ilçe sayısı, virüsle ilgili hasta sayısı, maske takmayanların sayısı, test sayısı’ gibi cevaplar verdi.

Daha sonra sayının Kurtuluş Savaşı’nda hayatını kaybeden şehitlerin sayısı olduğunu öğrenen vatandaşlar ise duygulandı. Bazı vatandaşlar ise doğru cevabı duyduktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden, “15.055 bize çok şey ifade ediyor” ve “Zafer Ruhu" ifadelerini kullanarak paylaştığı video ilgi gördü.

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