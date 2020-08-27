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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Giresun'da GSM faturaları 1 ay ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da meydana gelen selden zarar gören afet bölgesinde ilçe ve köylerde yaşayan mobil telefon abonelerinin Ağustos ayı faturalarının bir ay erteleneceğini açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Ağustos’ta Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgedeki vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, bölge halkına yardımcı olacak, sıkıntılarını rahatlatacak tüm adımları attıklarını söyledi. Devletin tüm imkanları ile vatandaşın yanında olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Vatandaşın derdi bizim derdimiz. Tek yürek olup bölgede vatandaşımızın yanındayız. Devletimiz güçlü. Nice badireleri atlattık. Bu sıkıntımızı da el birliği ile atlatacağız” ifadelerini kullandı.

"Biy ay ertelenecek"

Afet durumlarında iletişim altyapısının öneminin daha da arttığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörleri yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Afet dönemlerinde vatandaşların erişim hizmetlerine ihtiyaçları da artıyor. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere GSM abonelerinin Ağustos ayı faturaları talepleri halinde bir ay ertelenecek. Ancak vatandaşlarımız isterlerse faturalarının ertelenmemesini talep edebilecekler.”

Bakan Karaismailoğlu, Türk Telekom ile yapılan görüşmeler sonucunda ayrıca bölgedeki vatandaşların sabit hat ve genişbant internet ücretlerine yönelik de bir mutabakata varıldığını açıklayarak, “Türk Telekom tarafından sağlanan erişim hizmetlerine yönelik olarak yaptığımız mutabakat sonucunda da operatör, afetzedelerimize sağladığı sabit telefon ve internet hizmetlerine yönelik bir ay boyunca ücret almayacak. Vatandaşlarımız Ağustos ayında sabit telefon ve internet ücreti ödemeyecek” diye konuştu.

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