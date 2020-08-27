Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 40 milyon TL'ye çıkarıldı

Dost ve müttefik ülkelere anlaşma akdedilmeden verilecek parasal yardım limiti 40 milyon TL'ye çıkarıldı.

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Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Dost ve müttefik devletlere anlaşma akdedilmeksizin, mal ve hizmet hibesi veya mübadelesi şeklinde verilecek yardımın parasal limiti 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye çıkarıldı.