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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan hükümete '30 Ağustos' tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos törenleriyle ilgili tepki göstererek, "Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bir tablo ile karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal'i de oturur yeniden okurlar" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Albay Reşat Çiğiltepe'nin mezarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Devleti yönetenler keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin ayağına gidiyor. Ya tarihi bilmiyorlar ya ülkeye ihanet ediyorlar. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Her karışında acı var, gözyaşı var. Nasıl olur da bu gerçekler görülmez. Biz o nedenle komutanımızı bugün sevgiyle, saygıyla andık. Ruhu şad olsun diyoruz. 

30 Ağustos, yani Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Düşmanın Anadolu'dan kovulmasıdır. Bu tarih için bırakın pandemiyi, bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bir tablo ile karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal'i de oturur yeniden okurlar. Bu savaşın nasıl verildiğini okusunlar.

Türkiye'yi yeniden saygın bir ülke haline getirmemiz lazım. Bunun mücadelesini de zaten veriyoruz. 

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