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Vedat Muriç Lazio'ya gidiyor mu? Fenerbahçe'den açıklama

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Vedat Muriç ile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.

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Süper Lig’in 2020-21 Sezonu fikstürü, bugün yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Selahattin Baki, "Öncelikle hayırlı olsun. 2-3 ay önceden bugünleri görmek, hayal etmek bile zordu. Şükürler olsun ki ufaktan da olsa bir normalleşme süreci yavaş yavaş hayatımıza etki etmeye başladı. Bu sene biraz daha adrenalini bol, heyecanı bol bir lig bekliyorum, 21 takım. Pandemi döneminde iyi çalıştık Fenerbahçe yönetimi olarak. Bunu da bence transferlerimizle gösteriyoruz. Şu anda kağıt üzerinde her şey iyi gidiyor. İyi de bir kura çektiğimize inanıyorum. Dost kulüp Rizespor deplasmanıyla başlıyoruz. Hayırlısıyla sakatlıktan kazadan beladan uzak güzel bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz yeni sezonda" dedi. 

"Vedat kaldığı sürece forvet transferi yapmayı düşünmeyiz"
Selahattin Baki, bir süredir takımdan ayrılacağı yönünde haberler yapılan Vedat Muriç’in durumu ile ilgili olarak, "Vedat Muriç ile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. 2-3 gün evvel açıklama yapmıştık. O açıklama aynen geçerliliğini korumakta. An itibarıyla bir şey yok. Vedat kaldığı sürece forvet transferi yapmayı düşünmeyiz. Eğer olur ki Fenerbahçe’nin çok hoşuna giden şartlar masaya konursa ve Vedat’ı verirsek anca o zaman bir forvet transferi düşünürüz" diye konuştu.

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