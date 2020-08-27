Rusya'da vali ikinci kez koronavirüse yakalandı

Rusya Federasyonu'nun Tuva Cumhuriyet'nin Valisi Şolban Kara-ool ikinci kez Covid-19'a yakalandı. İkinci kez hastalığa yakalanmayacağını düşündüğünü söyleyen vali, bu kez yaşadığını semptomun ciddi baş ağrısı olduğunu aktardı.Abone ol
Moscow Times'ın aktardığına göre birçok kişi, Kara-ool'un Rusya'da virüse iki defa yakalanan ilk kişi olduğunu belirtti. İlk olarak 3 ay önce Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gören Kara-ool, bu hafta tekrar Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Sibirya'daki Tuva Cumhuriyeti'nin valisine zatürre teşhisi konuldu.
Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Kara-ool, "İki defa bu şeyden hastalanamayacağına inanıyor gibiydim. Belki de bu sebeple yakalandım" ifadelerini kullandı. 3 ay önce ana şikayetinin göğsünde sancı olduğunu belirten vali, bu sefer ana semptomunun "ciddi bir baş ağrısı" olduğunu bildirdi.
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Hong Kong ve Avrupa'da da benzer durumlar yaşanmıştı
Covid-19 nedeniyle 24 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan Kara-ool, 4 Haziran'da taburcu edilmişti. Hong Kong, bu ayın başında ilk reenfeksiyon vakasını tespit ettiklerini söylemişti. Avrupalı doktorlar Hollanda ve Belçika'da da iki benzer vaka olduğunu bildirdi.