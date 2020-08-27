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Rusya'da vali ikinci kez koronavirüse yakalandı

Rusya Federasyonu'nun Tuva Cumhuriyet'nin Valisi Şolban Kara-ool ikinci kez Covid-19'a yakalandı. İkinci kez hastalığa yakalanmayacağını düşündüğünü söyleyen vali, bu kez yaşadığını semptomun ciddi baş ağrısı olduğunu aktardı.

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Moscow Times'ın aktardığına göre birçok kişi, Kara-ool'un Rusya'da virüse iki defa yakalanan ilk kişi olduğunu belirtti. İlk olarak 3 ay önce Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gören Kara-ool, bu hafta tekrar Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Sibirya'daki Tuva Cumhuriyeti'nin valisine zatürre teşhisi konuldu.

Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Kara-ool, "İki defa bu şeyden hastalanamayacağına inanıyor gibiydim. Belki de bu sebeple yakalandım" ifadelerini kullandı. 3 ay önce ana şikayetinin göğsünde sancı olduğunu belirten vali, bu sefer ana semptomunun "ciddi bir baş ağrısı" olduğunu bildirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Ваша поддержка сильнее всего придаёт силы! Спасибо Вам!

Кара-оол Шолбан Валерьевич (@sholban_karaool)'in paylaştığı bir gönderi ()

Hong Kong ve Avrupa'da da benzer durumlar yaşanmıştı

Covid-19 nedeniyle 24 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan Kara-ool, 4 Haziran'da taburcu edilmişti. Hong Kong, bu ayın başında ilk reenfeksiyon vakasını tespit ettiklerini söylemişti. Avrupalı doktorlar Hollanda ve Belçika'da da iki benzer vaka olduğunu bildirdi.

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