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Ahmet Hakan'dan olay Fatih Portakal yazısı! İktidar bu kadar baskın olmasa...

Fatih Portakal'ın ani bir kararla Fox TV Ana Haber'i bırakıp emekli olmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "İktidar bu denli baskın yapıda olmasa Fatih Portakal’ların bu kadar erken emekli olmasına da gerek kalmayacaktı" dedi

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Ahmet Hakan, FOX TV'den ayrılarak emekliliğini isteyen Fatih Portakal'a ilişkin, "İktidar bu denli baskın yapıda olmasa Fatih Portakal’ların bu kadar erken emekli olmasına da gerek kalmayacaktı" tespiti yaptı. 

"Bir haber sunucusunun, neredeyse kendisine umut bağlanmış bir 'muhalif lider' pozisyonuna gelebilmesi hangi düzenin ürünüdür" diye soran Ahmet Hakan soruyu yine kendisi cevapladı:

"Cevap veriyorum: Şu üç ayaklı düzenin ürünü: Birinci ayak: Tarafgirliğe meyletmiş bir medya ortamı, ikinci ayak: Hayli baskın ve güçlü bir iktidar yapısı, üçüncü ayak: Etkisiz eleman bir muhalefet..."

Ahmet Hakan, "Yani demem o ki... İktidar bu denli baskın yapıda olmasa... Muhalefet, muhalefet görevini doğru düzgün yapabilse...- Medya iktidarın ya da muhalefetin sözcülüğüne soyunmasa... Emeklilikte yaşa takılanların memleketinde Fatih Portakal’ların bu kadar erken emekli olmasına da gerek kalmayacaktı." ifadelerini kullandı. 

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