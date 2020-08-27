BIST 1.099
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,27
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi.

SABRİ DEMİR KİMDİR?

Sabri Demir, 2009 yılında Başbakanlık Basın ve halkla ilişkiler müşavirliğine atandı. Daha sonra 2013 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanıp dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlardan sorumlu danışmanı olarak görevine devam etti. Sabri Demir, Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkanlardaki tüm çalışmalarında yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra 22 Ekim 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atandı. Sabri Demir evli ve 2 çocuk babasıdır. Çok iyi derecede Boşnakça, Makedonca, Arnavutça, iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Pazar tezgahından tıp fakültesini kazandı!
ABD özel temsilci James Jeffrey Suriye için Ankara'da önemli gelişmeler var
JP Morgan analizinden sonra, dolar TL karşısında değer kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Salgın kontrolden çıktı
Halis Karataş atına yumruk atarken görüldü cezayı kendisi kesti
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da otobüste taciz ettiği kadının cep telefonunu çaldı!
Silivri'de 60 metre yüksekten denize düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Denizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölenler ve yaralılar var
Beyoğlu'nda parkta oturanlara silahlı saldırı! Yaralılar var
Erdoğan ve Trump'tan Doğu Akdeniz görüşmesi
Gülüzar açıkladı Hami vurdu öldü sandık ATV canlı Müge Anlı Tatlı Sert Şiar itirafı!
Yorumlar