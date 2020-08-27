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NBA'de tarihi gece: Takımlardan boykot kararı

Polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto etmek için Milwaukee Bucks maça çıkmama kararı aldı. Diğer takımların da boykota katılmasıyla dün gece oynanacak tüm maçlar ertelendi.

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ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Jacob Blake, polisin açtığı ateş sonucu felç kalırken, bu olay ABD genelinin ardından NBA'de de büyük yankı buldu.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto eden Milwaukee Buckslı basketbolcular, TSİ 23.00'de başlaması planlanan Orlando Magic maçına çıkmama kararı aldı.

Konu hakkında NBA'den resmi açıklama yapılmazken, maçın ertelendiği bilgisi verildi. Seride Milwaukee Bucks'un Orlando Magic karşısında 3-1 üstünlüğü bulunuyordu.

Boykot kararı sonrası tüm maçlar ertelendi
Milwaukee Bucks'ın ardından bu gece karşı karşıya gelecek Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets da boykot kararı aldı.  ESPN kaynaklarına göre bu gece Portland Trail Blazers ile karşılaşacak Los Angeles Lakers da maçı boykot etme kararıyla ilgili görüşme gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin ardından gece oynanacak tüm maçların ertelendiği açıklandı.

ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucunda öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan protestolar tüm ülkeye yayılmış ve "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketine dönüşmüştü.

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