BIST 1.099
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,27
HABER /  GÜNCEL

Adana'da otobüste taciz ettiği kadının cep telefonunu çaldı!

ADANA'da bir yolcu otobüsünde uyuyan kadını taciz eden ve cep telefonunu çalan şüpheli otobüsün güvenlik kamerasından tespit edildi. İlk ifadesinde alkollü olduğunu ve yaptıklarını hatırlamadığını söylediği belirtilen şüpheli, polis merkezine sevk edildi.

Abone ol

Adana'da yolcu otobüsünde uyuyan bir kadına elle tacizde bulunup cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Şırnak'a giden bir yolcu otobüsü, mola için Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarına girdikten sonra, araçta yolcu olarak bulunan bir kadının cep telefonunun çalındığını söylemesi üzerine polis çağrıldı.

Bu sırada otobüsün şoförü de yolcu kapılarını kilitleyerek polisin gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen ekipler, yolcuları otobüsten tek tek indirerek arama yaptı ancak suç unsuru bulamadı.

Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kadının, arkasındaki koltukta oturan erkek yolcu tarafında elle taciz edildiğini ve cep telefonunun çalındığını tespit etti.

Durumu öğrenen diğer yolcuların saldırısına uğrayan şüpheli, polis ekiplerince otogardaki polis noktasına götürüldü.

İlk ifadesinde alkollü olduğunu ve yaptıklarını hatırlamadığını söylediği belirtilen şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezine sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Pazar tezgahından tıp fakültesini kazandı!
ABD özel temsilci James Jeffrey Suriye için Ankara'da önemli gelişmeler var
JP Morgan analizinden sonra, dolar TL karşısında değer kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Salgın kontrolden çıktı
Halis Karataş atına yumruk atarken görüldü cezayı kendisi kesti
ÖNCEKİ HABERLER
Silivri'de 60 metre yüksekten denize düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Denizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölenler ve yaralılar var
Beyoğlu'nda parkta oturanlara silahlı saldırı! Yaralılar var
Erdoğan ve Trump'tan Doğu Akdeniz görüşmesi
Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki: Hüsranla sonuçlanacak
Sultangazi'de intihar girişimini polis engelledi
Yorumlar