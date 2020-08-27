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ABD'de 15 dakikada sonuç veren hızlı Kovid-19 antijen testi üretilecek

ABD'de tıbbi cihaz üreten bir şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespitinde kullanılmak üzere 15 dakikada sonuç veren taşınabilir hızlı antijen testi için pazarlama yetkisi aldı.

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Şirketten yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) hızlı Kovid-19 antijen testinin üretimine onay verdiği duyuruldu. 

15 dakikada sonuç veren kredi kartı büyüklüğündeki taşınabilir test için ilave ekipman gerekmeyeceği ve test kitinin 5 dolara satılacağı belirtildi. 

Ekim ayından itibaren...

Ekimden itibaren 50 milyona yakın test kiti üretileceği bildirdi.Testi yapanların okul ya da işyerlerine girerken sonuçlarını gösterebilecekleri telefonlara yüklenebilecek bir uygulama da geliştirdiğini kaydeden şirket, şimdiye kadar beş dakikada sonuç veren ve Beyaz Saray'da da kullanılan ''ID Now'' adı verilen test kiti dahil beş Kovid-19 testi için onay aldı. 

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