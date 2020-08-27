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Burdur'da şarampole yuvarlanan otomobil dehşeti özetledi

Demirören Haber Ajansı

BURDUR'da ağaca çarpan otomobil adeta ikiye katlandı. Acı kazada araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, akşam saatlerinde Burdur- Antalya karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Esen yönetimindeki 15 AE 162 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole yuvarlandı.

Ağaca çarparak ikiye katlanan otomobilin sürücüsü Esen, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ali Esen, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan esen, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

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