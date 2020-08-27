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Abdurrahim Albayrak: Fenerbahçe derbisinin taraftarlı olmasını diliyorum

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ligin 3.haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanmasını istedi.

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Süper Lig’in 2020-21 Sezonu fikstürü kuraların çekilmesi ile belli oldu. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Abdurrahim Albayrak, "Geçen sene yaşadığımız bu talihsiz sakatlıklar, talihsiz hastalıklar... Dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran koronavirüs hastalığının ülkemizden bir an önce gitmesini ve hastanede yatan binlerce hastaya acil şifalar diliyorum. Yüce Allah’ım onlara şifalar versin. Sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyorum. 28 gün hastanede tedavi oldum. 2020-2021 sezonunda, geçen sezon yaşadıklarımızın hiçbirini Allah, ne Galatasaray’a ne başka bir futbolcuya ne bir başka takıma yaşatmasın. Yeni sezonun barış, dostluk, kardeşlik ve huzur içerisinde ülkemize yakışır biçimde başlayıp bitmesini yüce Allah’ım hepimize nasip etsin" dedi.  

"Derbi seyircili olsun"
Albayrak, kura çekimindeki toptan kendisinin uğurlu sayısı olan 7 rakamının çıktığını ifade ederek, "Onu çekmek bana nasip oldu. İlk 5 hafta İstanbul’da oynuyoruz, İstanbul dışına çıkmıyoruz. 3’üncü haftada Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı’nda derbi maçımız var. O maça kadar seyircisiz oynanacağını federasyonumuz açıklamıştı. Derbiye Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının da alınması yeni futbol sezonuna daha da renk katacaktır. Tüm seyir zevkinin daha çok olacağını, herkesin bu maçı televizyondan da seyredeceğini biliyorum. İnşallah federasyonumuz uygun görürse 3’üncü haftadan itibaren taraftarlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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