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Fenerbahçe'nin el sıkıştığı Valencia, İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin son transferi Enner Valencia, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli ekibin daha önce anlaşmaya vardığı ancak kız kardeşi kaçırıldığı için transferi geciken Ekvatorlu futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma dahil olacak.

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Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu ancak Arjantin'de kız kardeşi kaçırıldığı için transferi tamamlanamayan Enner Valencia, İstanbul'a geldi.

Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen ve sözleşmesi sona eren Ekvatorlu futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma dahil olacak.

Premier Lig'de West Ham United ve Everton formalarını giyen 30 yaşındaki futbolcu, Ekvator Milli Takımı'yla da 54 kez sahaya çıktı.

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