Dışişleri Bakanlığı'ndan katil Brenton Tarrant açıklaması

YENİ ZELENDA'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dışişleri Bakanlığı, Tarrant'a verilen ceza için ''Memnuniyetle not ediyoruz'' açıklamasında bulundu.

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Yeni Zelanda mahkemesi, Chirstchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ın cezasına karar verdi. Tarrant'a ülke tarihinde bir ilk olarak, şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezası verildi.

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyordu. Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle not ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak vatandaşımız Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin ölümüne, vatandaşlarımız Mustafa Böztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aralarında bulunduğu 40 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin yargılanması kapsamında mahkeme kararının bugün Yeni Zelanda’da en ağır ceza olan 'herhangi bir aftan yararlanmasına imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis' olarak açıklandığını memnuniyetle not ediyoruz."