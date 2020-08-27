Adana'da kanlar içinde sokak ortasında bulundu
ADANA'da vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası bulunan kişi sokak ortasında bulundu. Polise yapılan ihbarla bölgeye gelen ekipler, yaralarına tampon yapılan genci hastaneye kaldırdı. Sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, saat 00.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yerde yaralı halde yatan birini görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen polis ekipleri, yerde yaralı halde yatan Emre C.’in vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti.
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Bacak ve bileğinde kesik izi
Polis, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı Emre C’in kanamasını önlemek için bacağında bulunan yarayı kemer ile sıkarken bilek kısmındaki kesiğe de bezle tampon yaptı.
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Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
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Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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