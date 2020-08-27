Adnan Oktar için internette propaganda yapan Ozan Süer tutuklandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında daha önce tahliye edilen sanıklardan Ozan Süer, dosyaya yeni giren deliller ve mağdur ifadeleri üzerine yeniden tutuklandı.

Abone ol

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren mağdur ve müştekiler, tutuksuz sanık Ozan Süer’i kendileri hakkında sosyal medya, blog ve internet sitelerinde kara propaganda yapmakla suçladı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda da, Süer’in cep telefonunda suç örgütünün yönetimindeki internet siteleri ve blog sayfalarının şifrelerinin kayıtlı olduğu belirtildi.

Sahte hesaptan paylaşımlar

Müştekiler, vekilleri ve mağdurların mahkeme huzurunda vereceği beyanları etkilemeye yönelik sahte hesap paylaşımlarının yapıldığını gerekçe gösteren mahkeme heyeti, kaçma kuşkusu olduğunu belirterek Ozan Süer hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Tutuklanıp hapsi boyladı

Ozan Süer tutuklu sanıkların ihtiyaçlarını karşılamak için geldiği Silivri Cezaevi’nde jandarmalar tarafından yakalandı. Mahkemede tutuklanma kararı yüzüne okunan Ozan Süer cezaevine konuldu.

800'ün üzerinde hesap açmış

Örgütün bilişim imamı olduğu ileri sürülen Ozan Süer’in sosyal medyada 800’den fazla farklı isim ve mail adresiyle hesap açtığı tespit edildi. Bu hesaplardan özellikle etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyeleri hakkında karalama kampanyaları başlatıldı. Sahte hesapların IP’lerinin tespit edilmemesi için çeşitli bilgisayar programları kullanıldı.